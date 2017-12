incidente

Palermo, auto si schianta contro colonnina del gas. Paura per una scuola elementare vicina

PALERMO. Paura questa mattina nei pressi di Villagrazia in via Barone La Scala...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 13:35:41 Letto 817 volte

PALERMO. Paura questa mattina nei pressi di Villagrazia in via Barone La Scala, dove un’auto si è schiantata contro una colonnina del gas che è fuoriuscito a seguito dell’impatto.

L’automobilista è fuggito via e vi sono stati attimi di paura per le eventuali conseguenze per la vicina scuola elementare.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la colonnina in attesa dell’arrivo dell’Amg.

Ricerche sono in corso per trovare la vettura che ha provocato il guasto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!