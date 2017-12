rapina

Palermo: aveva rapinato un ufficio postale. Arrestato 25enne della ''Noce''

PALERMO. La Polizia di Stato ha eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, nei confronti di un 25enne della Noce...

PALERMO. La Polizia di Stato ha eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, nei confronti di Violante Natale Alex, 25enne palermitano del quartiere Noce, responsabile del reato di rapina aggravata in concorso e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo.

L’episodio risale allo scorso 16 gennaio, quando, Violante ed altri due complici, perpetrarono una violenta rapina a mano armata in un Ufficio Postale. I tre rapinatori riuscirono a fuggire con un bottino di 370,00 euro in contanti.

Le laboriose attività info-investigative hanno permesso di risalire al 25enne.

