Palermo, avviate misure di sicurezza per tutelare i pedoni in via Roma

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2019 - 10:08:23 Letto 427 volte

L’assessore alla Mobilità Giusto Catania, ha dato mandato al vice comandante della polizia municipale di predisporre ed incrementare le misure di prevenzione di incidenti nei confronti di pedoni in via Roma.

"Fermo restando che la prima misura necessaria è il rispetto delle norme da parte degli automobilisti – sottolinea l’assessore Catania – stiamo intervenendo con Amat per potenziare la segnaletica verticale ed orizzontale, in particolare per quanto riguarda la visibilità degli attraversamenti pedonali anche con l'installazione di segnaletica luminosa".

