Palermo, Baia del Corallo torna balneabile

Il sindaco Leoluca Orlando ha revocato il divieto di balneazione temporaneo nella zona di Baia del Corallo.

Su proposta del Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali, condivisa dall’assessore Piampiano, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato oggi l'Ordinanza con la quale revoca il divieto di balneazione temporaneo nella zona di Baia del Corallo.



Più nel dettaglio, il primo cittadino ordina "di rettificare l’Ordinanza 58/OS del 1/6/2020 nella parte in cui impone il divieto di balneazione temporaneo nella zona di Baia del Corallo, per tutta la lunghezza di cui ai punti di prelievo indicati a causa del mancato superamento dei limiti di legge per il parametro enterococchi intestinali e escherichia coli, disponendo che l’AMAT, coadiuvata dalla Polizia Municipale, provveda alla rimozione nella zona interessata dei carrelli riportanti la dicitura: Divieto temporaneo di balneazione".

