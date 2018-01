droga

Palermo, bambina di 18 mesi ricoverata per aver ingerito dell'hashish

PALERMO. Una bimba di 18 mesi si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale pediatrico Di Cristina dopo avere ingerito dell'hashish...

PALERMO. Una bimba di 18 mesi si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale pediatrico Di Cristina dopo avere ingerito dell’hashish. La piccola era stata trasportata inizialmente all’ospedale Buccheri La Ferla da alcuni parenti.

“La bimba è stata trasferita da noi dopo aver ricevuto le prime cure – spiega il direttore sanitario Giorgio Trizzino – al momento è in rianimazione anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il quadro clinico è di intossicazione da ingestione di droghe”.

I genitori 28enni, di Brancaccio, si sono accorti in tempo di quello che era successo e sono andati di corsa in ospedale. I genitori della piccola sono stati segnalati più volte come assuntori di sostanze stupefacenti.

