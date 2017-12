palermo

Palermo, bambino ingerisce del detersivo. Trasportato d'urgenza in ospedale

PALERMO. All'ospedale dei Bambini, nella giornata di ieri, è arrivato un bambino che aveva bevuto dell’acqua con detersivo.

PALERMO. All’ospedale dei Bambini, nella giornata di ieri, è arrivato un bambino che aveva bevuto dell’acqua con detersivo. I genitori preoccupati per le eventuali conseguenze lo hanno portato immediatamente in ospedale per fare i dovuti accertamenti .

I medici del pronto soccorso hanno allertato la polizia per ricostruire l’accaduto, dopo che gli hanno dato tutte le cure necessarie evitando per lui il peggio. Adesso il piccolo è tornato tra le braccia dei genitori.

