Palermo, bambino tenta di aprire cabina dell'Enel e rimane folgorato

Un gioco finito male e che poteva sfociare in tragedia...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2018 - 11:16:58 Letto 417 volte

Un gioco finito male e che poteva sfociare in tragedia. Restano gravi le condizioni del bambino di 7 anni che ieri pomeriggio, a Palermo, è rimasto folgorato mentre con un bastone forse cercava di aprire una cabina dell'Enel in via Gaspare Palermo. È stato ferito da una fiammata e ha ustioni al volto e alle mani. Il bambino è ricoverato al Centro grandi ustioni dell'ospedale Civico. È in terapia intensiva e i medici mantengono riservata la prognosi.

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 17,30. Il bambino stava giocando e probabilmente – secondo gli inquirenti - avrebbe forzato con un oggetto metallico una cabina dell'Enel. Il gioco però è finito male. Dal vano si è innescata una scintilla e poi delle fiamme che hanno investito il piccolo. Gli inquirenti stanno cercando di appurare se la cabina dell’Enel di via Gaspare Palermo nel quartiere Oreto fosse regolarmente chiusa. Nei mesi scorsi infatti sono state molte le segnalazioni di allacci abusivi alla rete in quella zona e il timore è che qualcuno avesse manomesso in precedenza la cabina.

