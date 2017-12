rapina

Palermo, banda tenta rapina alla Banca Sella. Arrestati due di loro

Un gruppo di rapinatori ha tentato nel pomeriggio una rapina alla Banca Sella...

Un gruppo di rapinatori ha tentato nel pomeriggio una rapina alla Banca Sella in via Boccadifalco a Palermo. Nel corso della rapina qualcosa è andato storto e sono fuggiti. Due a bordo di una Fiat Uno bianca e qualcun altro a bordo di scooter.

I due a bordo della vettura sono stati bloccati nel traffico tra via Pitrè e gli agenti di polizia che avevano iniziato le ricerche sono riusciti a fermarli tra gli automobilisti in colonna.

In pochi minuti sono arrivate in via Boccadifalco dieci auto della polizia e un elicottero si è alzato in volo per dare supporto nelle ricerche. I due sono stati portati alla caserma Lungaro per essere sentiti dagli agenti della squadra mobile che stanno cercando di risalire ai complici.

Fonte: Ansa

