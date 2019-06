posteggiatori abusivi

Palermo, beccati altri due posteggiatori abusivi: multati

La Polizia municipale ha sanzionato due posteggiatori abusivi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2019 - 12:26:25 Letto 369 volte

I posteggiatori abusivi sono stati individuati sabato scorso in due distinte zone cittadine, dove erano in corso manifestazioni: in via Lanza di Scalea, al velodromo, dove era programmato uno spettacolo musicale è stato sanzionato un trentacinquenne, mentre in via della Favorita, durante la Fiera del Mediterraneo, la sanzione è stata comminata ad un trentanovenne; per entrambi la sanzione comminata è di 771 euro.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!