Palermo, beccato con 27 ovuli di eroina: arrestato nigeriano

Di fronte alla Cattedrale un nigeriano alla vista dei carabinieri gettava frettolosamente un involucro con 27 ovuli di eroina e si dava alla fuga.

Pubblicata il: 29/02/2020

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato O.G.N. cittadino nigeriano, 34enne, trovato in possesso di 27 ovuli di eroina.

Durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, i militari hanno notato in via del Protonotaro, di fronte alla Cattedrale, un uomo che alla loro vista gettava frettolosamente un involucro e si dava alla fuga.

Raggiunta e bloccata la persona, si rendevano immediatamente conto, attraverso il “droga test” in dotazione, che quello di cui si volesse disfare fosse eroina.

Il malvivente è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative.

Fonte: Carabinieri

