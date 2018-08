lavori in corso

Palermo ''bella e impossibile'': riapre il cantiere in viale Regione, mai smantellato quello di via Roma

L'amaro rientro degli automobilisti: riprendono i lavori al ponte di corso Calatafimi con lunghe code in direzione Catania, mai interrotti quelli in via Roma appena dopo via Cavour con le transenne in bella vista e ormai parte dell'ambiente...

Per molti palermitani è arrivato il triste momento del rientro dalle ferie estive, lasciando luoghi di evasione dalla routine per rimettersi in auto verso il posto di lavoro. E insieme alla routine della quotidianità, torna anche quella del tilt cittadino per i lavori in corso. Torna il cantiere in viale Regione Siciliana, mentre ancora lì, dov'erano state lasciate, si trovano le reti metalliche che transennano i lavori in via Roma.

Già da stamattina, in viale Regione Siciliana una lunga coda in direzione Catania ha dato il benservito agli automobilisti. All'altezza del ponte di corso Calatafimi sono in corso interventi di manutenzione, che lo scorso 10 agosto il Comune aveva deciso di interrompere. Dopo aver sistemato la parete laterale del ponte, gli operai sono al lavoro sulla parte inferiore. Carreggiata centrale parzialmente chiusa, con turni tra la corsia di sorpasso e quella di marcia.

Non è da meno la situazione di via Roma, all'altezza di via Guardione, dove il cantiere della discordia per aggiustare un collettore fognario fa ancora da protagonista. Ormai parte integrante dell'ambiente circostante, i cittadini si sono quasi abituati a trovarselo di fronte quando, superato il semaforo dell'incrocio con via Cavour, via Roma viene bruscamente interrotta provocando immane confusione. Lavori in ritardo di circa quattro mesi, anche per intoppi dovuti al ritrovamento di cavi Telecom negli scavi, con relativo contenzioso in merito alla rimozione.

Palermo è bella, ma viverla così è decisamente impossibile. E mentre si procede a passo d'uomo nel caos del traffico, la nostalgia delle vacanze è già un ricordo lontano.

