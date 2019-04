Palermo, Biagio Conte è tornato in missione

Biagio Conte

Palermo, Biagio Conte Ŕ tornato in missione

Il missionario Ŕ tornato dopo un lungo cammino di speranza che lo ha visto percorrere Francia, Spagna, Portogallo e Marocco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/04/2019 - 14:14:24 Letto 477 volte

L'intera comunità della Missione Speranza e Carità annuncia con gioia il ritorno a Palermo di Fratel Biagio. Il missionario è tornato dopo un lungo cammino di speranza che lo ha visto percorrere Francia, Spagna, Portogallo e Marocco.

Fratel Biagio dopo aver accolto Papa Francesco il 15 settembre a Palermo, il 9 ottobre è partito con la nave per andare a Lourdes e riprendere il cammino. Ogni giorno ha percorso circa 25 km e ha toccato tante città, le principali sono state: Santiago de Campostela, Fatima, Lisbona, Madrid, Rabat, Casablanca da cui poi è ripartito per tornare a Palermo.

In ogni luogo ha chiesto che si apra un oratorio per i giovani, una mensa per i poveri, un luogo di accoglienza per chi è in strada. In ogni città ha chiesto di accogliere i migranti e di soccorrere i nostri poveri. Fratel Biagio è tornato a Palermo perché tutta la Missione e migliaia di cittadini di Palermo hanno chiesto il suo ritorno.

Domani martedì 16 aprile alle ore 16,00 vi sarà un sit-in in piazza Verdi - ''Giornata dell'orgoglio della comunità nigeriana'' -, la Missione Speranza e Carità parteciperà, con suoi rappresentanti, portando solidarietà e speranza alla comunità nigeriana.

