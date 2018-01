Biagio Conte

Palermo, Biagio Conte in condizioni precarie: ''Sento di dovere stare vicino a coloro che soffrono'' *VIDEO*

Palermomania.it ha incontrato Biagio Conte che in questi giorni sta dando un segnale importante alla societÓ e tanta gente lo va a trovare per pregare con lui...

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 17/01/2018

Palermomania.it ha incontrato Biagio Conte che in questi giorni sta dando un segnale importante alla società e tanta gente lo va a trovare per pregare con lui, intanto però diventano sempre più precarie le sue condizioni: “C’è un lato bello di questa città –dice con le lacrime agli occhi – quello che mi da coraggio è vedere che le persone si fermano, e questa attenzione verso di me è riversata a coloro che vivono, ancora, abbandonati per strada e che hanno perso la speranza”.

Alla domanda per quanto tempo ancora vorrà continuare questo digiuno risponde “Sento di poter a termine questa preghiera, la solidarietà di tanti mi sta facendo capire che dobbiamo continuare a dare speranza, a dare coraggio. Mi preparo a continuare una preghiera forte e ad essere sempre vicino a quelli che soffrono. Non possono vivere una vita separata da questo, io ho lasciato tutto per stare vicino a coloro che soffrono”.

