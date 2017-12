droga

Palermo, blitz antidroga allo Zen 2: arrestati 4 palermitani

PALERMO. All'interno del quartiere Zen 2 i Carabinieri hanno arrestato 4 persone...

di Carabinieri Palermo | Pubblicata il: 19/12/2017 - 16:14:51 Letto 533 volte

PALERMO. All’interno del quartiere Zen 2 i Carabinieri hanno arrestato tre persone, responsabili, in concorso tra loro, dei reati di coltivazione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato:

Neri Matteo, 40enne di Palermo, sorvegliato speciale di P.S.;

Bonfiglio Mirco Nicola, 30enne di Palermo;

Lo Nardo Giuseppe, 36enne di Palermo.

I Carabinieri hanno accertato che nelle fondamenta di una palazzina era stata creata una stanza - bunker, adibita a laboratorio per lo smistamento della droga.

Sono stati rinvenuti kg. 4,250 di marijuana, 15 lampade alogene e materiale fertilizzante.

I Carabinieri hanno colto sul fatto i te uomini mentre, con guanti indossati, suddividevano la sostanza stupefacente in dosi e la confezionavano sotto la luce delle lampade la cui energia era fornita tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

In un altro padiglione, i militari hanno arrestato, Nicolosi Francesco, 28enne di Palermo, responsabile dei reati di spaccio e detenzione illecita di stupefacenti.

I Carabinieri hanno appurato che, in ben due circostanze, Nicolosi aveva ceduto della sostanza stupefacente custodita in un sacchetto collocato su di un albero non lontano da dove effettuava le operazioni di smercio.

A seguito della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto 26 dosi di hashish, 10 dosi di marjuana e € 10, provento dell’attività illecita.

