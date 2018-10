Blitz antidroga

Palermo, blitz antidroga: sequestrate 6 tonnellate di marijuana

Blitz antidroga in provincia di Palermo. Scoperta una maxi piantagione e sequestrate sei tonnellate di marijuana.

Pubblicata il: 12/10/2018

Blitz antidroga in provincia di Palermo. La Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza di Palermo hanno arrestato quattro persone per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.

Scoperta una maxi piantagione e sequestrate sei tonnellate di marijuana. In manette Michele Vitale, 50enne di Partinico, Salvatore Leggio, palermitano di 40 anni, Marco Antonio Emma, 37enne di Saronno, e Vincenzo Cusumano, 67enne di Partinico.

In un caso, all’interno di un’abitazione c’era 25 chili di piantine di marijuana; in un altro, in contrada Milioti di Partinico, è stata individuata la mega piantagione, nella disponibilità di Cusumano, nonché all’interno di due capannoni un ingente quantitativo della stessa sostanza stupefacente, stesa ad essiccare.

Complessivamente, le operazioni condotte hanno consentito di sequestrare, circa sei tonnellate di sostanza stupefacente. I quattro arrestati sono stati condotti al Pagliarelli di Palermo.

Fonte: Guardia di Finanza / DIA

