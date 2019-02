droga

Palermo, bloccato alla fermata degli autobus con zainetto pieno di hashish: arrestato 29enne

Da Palermo a Piazza Armerina con 266 grammi di hashish nello zainetto, i Carabinieri arrestano 29enne.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2019 - 11:23:43 Letto 352 volte

Pochi giorni fa i Carabinieri della Stazione di Palemro Oreto hanno effettuato un’attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della Stazione Centrale. Transitando nei pressi dei terminal degli autobus, i militari dell’Arma, notavano alla fermata di via Oreto, un giovane che si guardava intorno con fare sospetto. Accortosi della presenza dell’autovettura con le insegne d’Istituto, iniziava a mostrare maggiore agitazione cercando di salire sul pullman diretto a Enna, nel chiaro intento di eludere il controllo. L’uomo identificato in M.c., 29enne di Piazza Armerina, seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2 panetti e ½ di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 266 grammi celati all’interno del suo zaino.

M.c. tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato giudicato con il rito direttissimo dall’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto condannandolo ad 1 anno e 6 mesi con pena sospesa rimettendolo in libertà.

Fonte: Carabinieri

