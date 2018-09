bombole di gas

Palermo, bombole di gas custodite senza autorizzazioni, denunciato 56enne

Le bombole sono state posti in sequestro ed affidati in custodia ad una ditta

Trovato all’interno del suo garage 18 bombole di gas-gpl, custodite senza avere le previste autorizzazioni.

I Carabinieri della Stazione Villagrazia, hanno deferito in stato di libertà D. S. g. , nato a Palermo, classe 1962, ivi residente.

Le bombole menzionate sono state posti in sequestro ed affidati in custodia ad una ditta cosi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

