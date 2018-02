Borseggi

Palermo, borseggiatori incastrati dai ''Poliziotti di quartiere''

Turisti spagnoli nel mirino dei giovani malavitosi palermitani

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/02/2018 - 11:09:35 Letto 432 volte

Attuano una prassi consolida: furto con destrezza ai danni dei turisti stranieri, intenti a salire sugli autobus navetta che li porteranno in giro ad ammirare le bellezze della loro città. Il danno all’immagine di Palermo, ancor più adesso che è divenuta Capitale della cultura italiana, è enorme ma a loro poco importa: Cici Giovanni, 20enne, D’Angelo Giacinto, 33enne, Di Blasi Andrea, 31enne e Lo Presti Salvatore, 23enne, questi i nomi dei quattro giovani borseggiatori palermitani tratti in arresto dalla Polizia di Stato per avere - in fase di salita, a Piazza Indipendenza, sull’autobus che lo avrebbe condotto a Monreale - impedito l’accesso al mezzo ad un cittadino spagnolo: una vera e propria tattica da branco, con i primi due che fanno da barriera all’ingresso, un terzo intento a confondere la vittima facendole fretta e il quarto lesto a compiere il furto vero e proprio sottraendo il portafoglio. Ed è a quel punto che i “Poliziotti di quartiere” (che, come ogni giorno, presidiano le fermate Amat più a rischio e controllano mezzi a campione), facendo chiudere le bussole, hanno indagato i sospetti, immediatamente riconosciuti da una coppia di turisti che lamentava di non avere più il portafoglio. L’ultimo disperato tentativo di Lo Presti di sbarazzarsi dello stesso è stato notato dalla polizia che, dopo averlo raccolto ha iniziato la perquisizione: addosso ai malviventi, immediatamente tratti in arresto, è stata rinvenuta parte della cifra sottratta ammontante a 120,00 euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!