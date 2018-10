ferita una studentessa

Palermo, Cadono frammenti di cornicione, ferita una studentessa *VIDEO*

Una studentessa di 20 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da alcuni frammenti di cornicione.

Pubblicata il: 08/10/2018

Momenti di paura a Palermo, davanti alla facoltà di Giurisprudenza in via Maqueda. Una studentessa di 20 anni è rimasta ferita leggermente al collo dopo essere stata colpita da alcuni frammenti di cornicione che si sono staccati dalla facciata della Facoltà di Giurisprudenza.

Sono intervenuti sul posto sia la polizia che i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il prospetto del palazzo. La studentessa è stata soccorsa dai sanitari del 118 ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. E’ stata poi portata a casa dal padre.





