viabilità

Palermo, cambia la viabilità in vista delle elezioni

A Palermo cambia la viabilità in vista delle elezioni di domani, in modo da agevolare la mobilità verso i seggi elettorali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2018 - 15:02:38 Letto 315 volte

A Palermo cambia la viabilità in vista delle elezioni di domani, in modo da agevolare la mobilità verso i seggi elettorali. Sospesi, oggi e domani, i provvedimenti di chiusura al transito in via Libertà (carreggiata centrale), nel tratto compreso tra piazza Mordini/Crispi (escluse), piazza R. Settimo /Castelnuovo, piazza R. Settimo nel tratto di collegamento tra "Turati — E. Amari", via R. Settimo, nel tratto compreso tra la piazza R. Settimo/Amari e la via Cavour. Inoltre nelle corsie laterali di via Libertà sarà consentita la sosta. Gli attraversamenti veicolari sono anch’essi esclusi dalla chiusura. Per l’occasione revocata anche l’ordinanza che prevede la pedonalizzazione del Cassaro Basso.

Alla Favorita la manifestazione ciclistica “Gran Galà del Ciclismo” si svolgerà a traffico aperto. Al completamento dell'ultimo giro, la carovana proseguirà insieme alle auto per viale dell'Olimpo, viale Venere, viale Regina Margherita di Savoia, viale Ercole, viale Dia­na, via della Favorita, via Martin Luther King, via Pietro Bonanno. La polizia municipale raccomanda così cautela nella guida all'interno del parco della Favorita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!