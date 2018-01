rapina

Palermo, camionista rapinato in via Messina Marine

PALERMO. Un camionista stava portando un carico di frutta al mercato ortofrutticolo in via Montepellegrino quando in quattro lo hanno fermato, non lontano dall’ospedale Buccheri La Ferla, a bordo di scooter e auto, armati di pistola lo hanno fatto scendere.

L’uomo è stato portato in un posto sicuro dove effettuare il trasbordo della merce dal valore di circa 3 mila euro. Fatta la rapina il furgone è stato abbandonato nella zona di Falsomiele.

L’autotrasportatore invece è stato abbandonato dopo un breve giro in città.

Indagini sono in corso.

