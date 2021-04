Palermo capitale della Cultura

Palermo capitale della Cultura 2018, sbloccati i fondi dello Stato

Il Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di Palermo l'avvenuta erogazione della prima tranche (pari a 500 mila euro). Il contributo dello Stato è pari ad un milione di euro.

Il Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di Palermo l'avvenuta erogazione della prima tranche (pari a 500 mila euro) del contributo che lo Stato aveva assegnato nel 2018 a Palermo Capitale della Cultura. Il contributo dello Stato, che complessivamente è pari ad un milione di euro, è parte del più ampio apporto, non solo economico, della manifestazione e dei circa 2700 eventi che avevano generato un investimento di 39 milioni, con un impatto stimato in circa 16 milioni.

"La città di Palermo - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - da anni ha fondato sulla promozione delle attività culturali, sulla cultura e sulle culture il proprio progetto di futuro che ha trovato prestigiosissima conferma nella dichiarazione di Capitale italiana della Cultura 2018. Quanto avvenuto quell'anno è stato un momento strategico per la promozione del mondo culturale, per strutturare un sistema di lavoro e relazioni che coinvolge tutt'ora decine di istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati, e per la attrattività anche internazionale. L'Amministrazione comunale è pronta a riprendere quel cammino sospeso dalla attuale pandemia e fa affidamento sugli interventi, anche strutturali, preannunciati dal ministro Dario Franceschini e sulla erogazione in particolare del contributo disposto sin dal 2018 proprio a seguito del riconoscimento di Capitale della Cultura".

"Non senza viva soddisfazione la città di Palermo, manifestando apprezzamento per l'azione svolta dal ministro Dario Franceschini - afferma l'assessore alle CulturE Mario Zito - accoglie l'auspicata e attesa notizia del trasferimento della prima parte del finanziamento, che ammonta a circa 500.000 euro, del 'Premio' per il titolo di Palermo Capitale della Cultura 2018. Lo sblocco delle procedure di erogazione delle somme, più volte sollecitate dall'Amministrazione comunale, rappresenta un forte e chiaro segnale di speranza per lo svolgimento delle tantissime attività culturali che la città di Palermo sta organizzando, nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19 che l'intero paese sta vivendo. Le somme confluiranno nel bilancio comunale e potranno così essere utilizzate per incrementare ulteriormente le attività culturali e artistiche che fanno di Palermo una eterna Capitale della Cultura".

Dichiara Milena Gentile, consigliera comunale del Partito Democratico: "Dopo un anno di blocco del turismo e il conseguente impoverimento del capitolo di spesa dedicato alle attività culturali che si alimentano con la tassa di soggiorno, grande apprezzamento va al lavoro del Ministro Franceschini per l'arrivo di una parte dei fondi di Palermo Capitale della Cultura 2018.

Ora l'Amministrazione comunale si attivi senza esitazioni nella programmazione dell'estate artistica della Città. Occorre mettere in campo uno straordinario investimento di energie e di fondi per valorizzare le grandi risorse artistiche e multiculturali di cui è ricca Palermo.

Dopo un inverno di clausura e di privazione degli stimoli culturali, abbiamo un estremo bisogno di elevare lo spirito. Urge organizzare iniziative diffuse sul territorio, eventi artistici di prossimità in tutti i quartieri e valorizzare il lavoro dei talenti locali, con attenzione alla sostenibilità ambientale e alle attività all'aperto, nel verde e in sicurezza.

L'Amministrazione deve dare una prospettiva immediata di piena rinascita dalla sofferenza e, ora più che mai, la politica deve sentire il dovere di offrire a cittadine e cittadini la possibilità di ritrovare il piacere della cultura recuperando così il tempo perduto della bellezza e delle relazioni".

Questo il commento del consigliere comunale e presidente della V Commissione consiliare Francesco Bertolino: "Finalmente sbloccati i fondi per Palermo Capitale 2018. Attraverso un'azione di sollecito, la predisposizione di un emendamento e la presentazione di un'interrogazione al Senato del senatore Davide Faraone, stamattina è arrivata l'attesa notizia del trasferimento della prima parte del finanziamento (circa 500 mila euro) spettante a Palermo Capitale della Cultura 2018. Ad oggi, infatti, nonostante il conseguimento del prestigioso titolo, non era stata trasferita la somma spettante alle città vincitrici. Nelle scorse settimane, da presidente della Commissione consiliare ho sollecitato, attraverso il gruppo IV al Senato, affinché venisse sbloccata la somma a beneficio dell'Amministrazione comunale. La situazione economica degli enti locali è sempre più critica, in particolare la nostra città, in materia di attività culturali, in questi ultimi anni ha visto nella tassa di soggiorno la principale fonte di copertura per le attività culturali. Dopo un anno di quasi totale assenza dei turisti, oggi il mancato introito del ristoro richiesto, ha di fatto svuotato i capitoli di spesa delle attività culturali. Oggi, tra la chiusura delle strutture e la necessità di rilancio, è più che mai fondamentale trovare risorse da destinare a un settore come quello della Cultura, che vive una fase drammatica. Per questo, la notizia di essere riusciti a sbloccare questo importante contributo rappresenta davvero un'occasione per ripartire e programmare un calendario, che speriamo possa far ripartire quanto prima le tantissime iniziative culturali della nostra città. A giorni dovrebbe sbloccarsi anche la restante parte del contributo, per arrivare così a ricevere la somma totale di 1 milione di euro. Chiederò domani stesso all'assessore Mario Zito un confronto in Commissione, al fine di collaborare per la migliore programmazione possibile, per una ripartenza delle attività culturali della nostra straordinaria città".

