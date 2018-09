Papa Francesco

Palermo, Capitale della Cultura, accoglie Papa Francesco

Palermo Capitale della Cultura accoglie Papa Francesco che illumina il presente e proietta un futuro fatto di impegno, di luce e speranza. Una luce accesa sui valori umani di accoglienza ed amore che vede oggi una città che in questi ultimi 25 anni è molto cambiata in un percorso di sacrifici e sangue.

Oggi capitale della cultura, ieri capitale della mafia, questo 15 settembre è una data che non si potrà dimenticare perché è un’occasione per ricordare uomini della Chiesa locale che hanno sacrificato la propria vita per questa terra. Non solo, ma è anche l’occasione per il Pontefice di rinnovare il desiderio dei palermitani di avere don Pino Puglisi tra i patroni della città metropolitana.

Il Papa lancia durante l'omelia della messa celebrata al Foro Italico,un messaggio forte ai palermitani e in particolare ai giovani:

“Non cedete alle lusinghe di facili guadagni o di redditi disonesti. Questo è pane per oggi e fame per domani, perché non porta a nulla. Reagite con fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, che sfruttano e corrompono i deboli con il cinico commercio della droga e altri crimini. La corruzione e la delinquenza non sfigurino il volto di questa bella città. Ai criminali e a tutti i loro complici oggi io umilmente come fratello ripeto: convertitevi all’amore e alla giustizia, lasciatevi toccare dalla misericordia di Dio, siate consapevoli che Gesù vi sta cercando per abbracciarvi e per amarvi”.

Un altro appello è per Palermo, dove migliaia di fedeli provenienti da tutta l’Isola lo ascoltano con grande devozione e commozione tra gli applausi, mentre il Papa prosegue:

“Oggi per Palermo è tempo di riscatto, non dimentichiamo il sacrificio di uomini meravigliosi come Padre Pino Puglisi che ha usato l’amore che è l’arma più potente per sconfiggere il potere mafioso del malaffare”.

Don Pino Puglisi ha sorriso al suo carnefice prima di morire, con un disarmante “me lo aspettavo” perché lui era cosciente che il sistema mafioso ha paura del risveglio delle coscienze. Oggi il suo sacrificio è faro e visione di futuro per Palermo.

“Il potere più grande non è la fama e il potere economic, ma la propria testimonianza di vita e don Pino lo insegna. Seminava il bene, tanto bene, nonostante sembrasse la sua una logica perdente. – continua Bergoglio –Ma la logica del Dio denaro è perdente perche spinge a volere sempre di più cme fosse una droga, una dipendenza. Chi ama, invece, trova la gioia dentro e il sorriso fuori. Le autorità, le istituzioni, le varie realtà sociali e i cittadini, tutti insieme e concordi, possono costruire un futuro migliore. E il futuro di Palermo non è ripiegarsi rassegnata su sé stessa. Il futuro di Palermo è dare spazio alla speranza, aprirsi con fiducia al mondo. Ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi e ai vostri soldi!”.

Sotto un sole cocente il Papa ripete “Dio vive a Palermo” e prima di benedire ancora una volta la città, ricorda che a Dio tutto è possibile e che il riscatto può venire solo tenendo Dio al centro della nostra vita. Ed è per questo che, al termine dell'omelia, come già aveva fatto a metà del suo discorso, fa ripetere ancora una volta alla piazza, tutti insieme: “Gesù è il Signore”.

Si respira un’aria di serenità e di pace sul volto della gente. C’è chi piange di gioia, chi prega, chi s’inginocchia.

Ma quali sono i sentimenti dei siciliani che in migliaia non hanno rinunciato ad accogliere Papa Francesco a Palermo?

“Ho contato ogni singolo giorno nell’attesa di questo momento, - dice Mariaelena di 21 anni proveniente da Trapani - credo nella potenza della preghiera e so per certo che le preghiere di Francesco, oltre a salvare possono guarire il cuore da tante ferite interiori. Per me oggi non è una vacanza per vedere il Papa, ma è l’occasione per ascoltare le sue parole sempre piene d’amore” continua tra le lacrime di commozione.

“Vengo da Lampedusa e per nulla al mondo avrei rinunciato ad essere presente – spiega Cosimo di 30 anni – perché credo nel risveglio delle coscienze e credo che le cose stiano cambiando. La Parola portata dal Pontefice non è solo speranza di una vita nuova, ma la certezza che Dio esiste e parla anche attraverso uomini che lo amano. L’amore ti fa vibrare il cuore. L’amore ti fa rinascere a vita nuova. L’amore cambia. L’amore è il nostro Santo Papa che riesce a trasmettere tanti sentimenti di forza e serenità. E noi tutti, in un’epoca di distruzione come quella presente, abbiamo bisogno di credere che Dio è con noi. Che Dio è in questa città. Abbiamo bisogno di un risveglio collettivo”.

“Se potessi parlare con Francesco – dice Stella di 43 anni - gli direi che la Sicilia sta soffrendo perché siamo stati traditi dalla classe dirigente che non guarda ai bisogni di questo popolo. Troppa sofferenza e violenza. Spero che le parole di Francesco possano toccare il cuore indurito di tanta gente. Speriamo anche che il sacrificio di don Pino non sia vano. Anzi, sono certa che il suo sacrificio non è vano, ed oggi ne è una testimonianza forte”.

Il Papa continua la sua omelia esortando i siciliani:

“non lasciatevi rubare i vostri sogni. Cercate maestri buoni capaci di aiutarvi a comprenderli e a renderli concreti nella gradualità e nella serenità. Siate a vostra volta maestri buoni, maestri di speranza e di fiducia verso le nuove generazioni. No alla paura. Rischiate su quella strada, non abbiate paura. Rischiate perché sarete voi a trasformare in realtà i vostri sogni”.

La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, della vostra fede, esorta il Pontefice, e in un’aria di compostezza e rispetto, il Foro Italico risuonava per gli applausi di uomini, donne, bambini, anziani, tra lacrime di gioia e di speranza. Applausi tra canti e festa.

Bene….È questa la Palermo Capitale della Cultura che accoglie Papa Francesco, cultura intesa come vivere insieme nell’amore e nel risveglio delle coscienze per il diritto alla legalità.

