Palermo Capitale della Cultura... Senza regole di gestione delle attivitą culturali

Spazi e attivitą destinati ad iniziative culturali non sono tutelati da un regolamento unico. Il leader dell'opposizione Ferrandelli chiede chiarezza sulle assegnazioni di aree e fondi

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 07/05/2018 - 16:39:10 Letto 439 volte

La prima metà del 2018 di Palermo Capitale Italiana della Cultura rispecchia a tutti gli effetti la duplice natura di una realtà tanto affascinante e unica, quanto degradata e deludente. In questa prima parte dell'anno, a pochi metri di distanza tra loro hanno convissuto straordinarie iniziative culturali, e incredibili (ma veri) cumuli di immondizia lungo la strada. Se il secondo aspetto sembra quantomeno sulla via del rientro alla normalità dopo la riparazione della discarica di Bellolampo, il primo rimane invece una "bellezza di facciata": a Palermo manca un regolamento ferreo e preciso sull'assegnazione di fondi e spazi per le attività legate alla cultura.

Lo denuncia anche Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione al Comune di Palermo, che sta fermamente portando avanti la propria campagna anti-sindaco Leoluca Orlando senza lasciarsi sfuggire nessuna sfumatura dell'operato dell'avversario. "La città che si fregia del titolo di Capitale italiana della Cultura non può non dare il giusto peso alla questione - dichiara Ferrandelli in merito all'imparità delle opportunità di accesso ai fondi culturali - Urge una programmazione seria e progettazione lungimirante che possa anche negli anni a venire far riconoscere Palermo come centro culturale d’eccellenza".

Le attività ci sono, e non sono poche: Palermo rimane una città che si dimostra alla portata del turista culturale più esigente, con svariate iniziative quotidiane, dalle mostre fotografiche alle visite a monumenti e strutture storiche. La sensazione però è quella che ci siano manifestazioni "di serie A e B", per allestimenti, per aree e per blasone. Secondo Ferrandelli il problema sarebbe a monte, e il consigliere si dichiara portavoce dell'intero ambiente: "Si è aperto in queste ore un acceso dibattito all’interno del mondo culturale che manifesta proprio l’esistenza di un sistema privo di regole - è la denuncia di Ferrandelli - sistema che non può essere lasciato nelle mani di un uomo che ha agito per favorire alcuni a discapito di altri. Credo che vada fatta chiarezza anche in questo campo, a seguito di diverse interrogazioni che ho già presentato, nei giorni scorsi, per sapere ad esempio quali sono i criteri di assegnazione degli spazi ai Cantieri culturali.

La polemica nasce dalla presunta assegnazione di somme di migliaia di euro "senza criterio alcuno", evidenziata da Ferrandelli. Il lavoro dell'opposizione a Palazzo delle Aquile in questi mesi non sta dando tregua ad un'amministrazione Orlando che a volte ha offerto il fianco anche troppo facilmente; ma che non sia invece l'assenza di un sistema da creare ben prima di ricevere il titolo di Capitale della Cultura, e in grado di ostacolare tali assegnazioni, l'aspetto più grave di questa pratica? Palermo è già Capitale Italiana della Cultura, ma la corsa al primato della cultura è una cosa seria. Una corsa che Palermo potrebbe vincere ad occhi chiusi, ma per la cui partenza forse non era ancora pronta.

