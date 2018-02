abusivismo ZEN

Palermo, carabinieri in azione contro l'abusivismo allo ZEN

Denunciati i gestori di un chiosco e di un circolo privato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2018 - 11:13:04 Letto 384 volte

Raffica di deferimenti per abusivismo di attività commerciali e per furto di energia elettrica: è questo il risultato di un servizio svolto ieri dai Carabinieri della Compagnia San Lorenzo finalizzato al controllo del territorio e alla verifica di alcune attività commerciali all’interno del quartiere ZEN.

Scovati un bar e un circolo ricreativo: il primo era un chiosco, collocato nei pressi di una strada, sorto in totale assenza di autorizzazioni. Il gestore è stato denunciato per invasioni di terreni ed abusivismo edilizio; mentre il secondo, all’interno dei padiglioni dello ZEN 2 è un circolo privato, anch’esso senza alcun tipo di permessi. In questo caso, è risultato anche il furto di energia elettrica. Anche per questo gestore, è scattato il deferimento per gli stessi reati e per furto aggravato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!