Zen2

Palermo, Carabinieri, Supermarket di merce rubata allo Zen 2 *VIDEO*

Un vero e proprio “supermarket” di merce rubata, proveniente verosimilmente da diversi furti ed il cui valore stimato è di circa 50.000 euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2018 - 13:51:25 Letto 380 volte

Palermo, Zen 2: Tre ciclomotori, tre cellulari, sei biciclette - di cui tre elettriche, un drone e molto altro. E’ quanto ritrovato dai Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri durante un controllo effettuato in un’abitazione all’interno del quartiere.

Un vero e proprio “supermarket” di merce rubata, proveniente verosimilmente da diversi furti ed il cui valore stimato è di circa 50.000 euro.



La “mercanzia” era esposta all’interno delle varie stanze di cui si compone l’abitazione, così come i vari negozi di un centro commerciale mettono in vendita i loro prodotti.



La lista degli oggetti è veramente lunga ed a quelli già elencati se ne devono aggiungere altri: amplificatori audio, mac-book, lettori dvd e quant’altro possa servire per una postazione da Deejay, mulinelli ed altra attrezzatura necessaria per la pesca, per poi terminare con ben 214 capi d’abbigliamento di una nota casa motociclistica nonché 116 completini da calcio di una squadra giovanile.



I conduttori dell’abitazione in menzione, due fratelli O. m. a. nato a Palermo, classe 1998 e O. v. nato a Palermo, classe 1993 sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione all’Autorità Giudiziaria.





Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!