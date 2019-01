emergenza rifiuti

Palermo, cassonetti stracolmi di rifiuti in fiamme in diverse zone della città e in provincia

Notte di roghi di cassonetti e cumuli di rifiuti, a Palermo ed in provincia.

29/01/2019

Notte di roghi di cassonetti e cumuli di rifiuti, a Palermo ed in provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle strade di Monreale per un incendio appiccato a diversi cumuli di immondizia.

Mentre a Palermo un rogo è divampato in viale Regione siciliana. Altri cumuli di rifiuti sono stati dati alle fiamme anche in via Padre Francesco Spoto, nella zona di Roccella. Due incendi di cassonetti in via Badia e via Pietro Scaglione, a Cruillas.

Altri cassonetti pieni di rifiuti sono stati dati alle fiamme nella zona vicino all’Università degli studi, in via Ammiraglio Carlo Bergamin ed in via Pier Luigi Deodato. Gli ultimi roghi di cassonetti nella notte sono stati spenti in via Altofonte e in piazza Uditore.

