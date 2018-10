Catturato pitone

Palermo, Catturato esemplare di pitone a rischio estinzione sprovvisto di microchip in pieno centro

In via G. Cusmano angolo via Generale A. Cantore i Carabinieri Forestali del locale Nucleo Cites, hanno accertato la presenza di un grosso serpente sulla pubblica via.

Giunti sul posto, i militari identificavano l’esemplare quale appartenente alla famiglia dei pitonidi, specie pitone reale (python regius), specie inclusa nell’allegato b del reg. ce 338/97 pertanto tutelata dalla convenzione di Washington - Cites in quanto a rischio estinzione.

Con l’utilizzo dei dispositivi in dotazione al reparto, l’esemplare - lungo cm. 50 circa - veniva catturato. Dopo avere accertato che il pitone fosse sprovvisto di microchip identificativo, nell’impossibilità di individuare nell’immediatezza il proprietario, l’esemplare è stato sequestrato e trasferito presso il bioparco di Carini.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti a individuare il proprietario dell’esemplare e la legittima detenzione dello stesso.

Fonte: Carabinieri Forestali

