movida e dehors

Palermo ''Cenerentola'', a mezzanotte via musica e pedane: le nuove regole dei dehors

Via tavolini e ombrelloni dopo le 24 ma anche stop alla musica dal vivo o riprodotta, alla sproporzione suolo pubblico-superficie interna e alle concessioni nel Centro Storico: a Palermo continua la battaglia per la quiete

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 23/07/2018 - 16:05:50 Letto 507 volte

Se c'è un tema che nella città di Palermo tiene banco più di tanti altri, ormai da tempo immemore, è quello della "battaglia" tra la baldoria e la quiete. Da anni al centro dell'attenzione di politici, comuni cittadini e commercianti, l'acceso dibattito si concretizza oggi in una nuova intenzione ancor più stringente. Sì, perché il nuovo piano per i dehors vedrebbe Palermo uscirne come una "Cenerentola" del divertimento: stop alla musica dal vivo o riprodotta, stop alla sproporzione tra suolo pubblico e superficie interna dei locali, stop alle concessioni nel Centro Storico e nell'area arabo-normanna, stop a pedane e ombrelloni scoccata la mezzanotte eccetto nelle borgate marinare.

Le proposte hanno già diviso la città: da un lato la Giunta comunale e i consiglieri delle commissioni Urbanistica, Attività produttive e Affari generali; dall'altro praticamente tutti gli esercenti che verrebbero danneggiati dal provvedimento, con un nutrito contorno di avventori increduli per il totale stravolgimento del concetto di "uscita serale". Con l'uso dei dehors fino a mezzanotte si rischia una vera e propria rivolta di categoria, e nonostante l'intenzione delle commissioni consiliari di estendere il limite orario all'1, le scintille sarebbero inevitabili. Il regolamento verrà discusso ed eventualmente ritoccato entro fine mese, ma anche in sede di modifica non si preannuncia facile avere spazi di manovra.

Esercenti fortemente in disaccordo anche per quanto riguarda il capitolo "proporzioni": niente più maxi spazi per mini locali, con l'occupazione del suolo pubblico non superiore alla metà dell'ambiente interno e con un limite fissato a 36 metri quadrati. Ciò significherebbe senza dubbio rimpicciolire di gran lunga le aree di quei locali - di cui Palermo è stracolma - che fanno di tavoli esterni e ombrelloni la loro unica fonte di guadagno e sopravvivenza. Il tutto non in via retroattiva: le concessioni già rilasciate continuerebbero a essere valide, fino a scadenza naturale.

Stesso discorso per i locali del Centro Storico: le concessioni al momento valide rimarrebbero attive; diverso sarebbe per quelle nuove, che in un vasto perimetro del percorso Unesco sarebbero praticamente inapprovabili. Via Roma, via Amari, Politeama, piazza Sturzo, piazza Nascè, via Carini, via Calvi, piazza Croci, via La Farina, via Sammartino, via Principe di Villafranca e piazza sant’Oliva, ma anche via Maqueda, via Roma, corso Vittorio Emanuele e via Ruggiero Settimo: queste tutte le aree colpite dal nuovo regolamento, nelle quali un dehors diventerebbe quasi un miraggio.

Fabrizio Ferrandelli, capo dell'opposizione al Comune di Palermo, si schiera quasi in un'area super partes che privilegia non tanto l'una o l'altra categoria, quanto la città come realtà da vivere: “Credo che il nuovo regolamento sui dehors debba essere l’occasione per affrontare più in generale l’esigenza di un piano commerciale della città di Palermo - dichiara Ferrandelli dopo la seduta in commissione Bilancio - e aprire il dibattito sulla zonizzazione acustica e la movida. Bisogna fare in fretta, innanzitutto, sul regolamento dehor per garantire regole certe - aggiunge il leader dell'opposizione appoggiando la "parte lesa" dei potenziali fautori della movida - ma in aula porremo forte la necessità di una pianificazione generale e sopratutto faremo in modo che non ci siano 'figli e figliastri'. Regole uguali per chi ha vecchie concessioni e per chi ne richiederà di nuove. Non permetteremo che vengano violate le regole della concorrenza e, in più, proporremo, nel rispetto di decibel e orari, anche una modifica del regolamento sulla movida, e contestualmente affronteremo il tema della filodiffusione e della musica dal vivo”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!