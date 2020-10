Coronavirus

Palermo, chiuso Palazzo delle Aquile per un caso sospetto di Coronavirus

Chiusura di Palazzo delle Aquile, sede del comune di Palermo. La decisione si è resa necessaria a seguito di un presunto caso di coronavirus.

A seguito di un presunto caso di positività al Covid-19 di un dipendente, su disposizione del Vice Segretario Generale è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura di Palazzo delle Aquile nella giornata di domani, martedì 6 ottobre 2020, per procedere contestualmente alla sanificazione di tutti i locali.

La sanificazione è già stata concordata con la struttura Reset che opera presso il Palazzo di Città.

Salvo indicazioni di natura diversa, gli Uffici riapriranno nella giornata successiva, mercoledì 7 ottobre 2020.

