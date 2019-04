Palermo, cinque parcheggiatori recidivi denunciati in stato di libertà

parcheggiatori abusivi

Palermo, cinque parcheggiatori recidivi denunciati in stato di libertÓ

Servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, cinque i denunciati dai Carabinieri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2019 - 16:26:19 Letto 409 volte

Ieri, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, i Carabinieri della stazione Palermo-Crispi hanno deferito in stato di libertà i seguenti soggetti residenti a Palermo, trovati a svolgere l’attività di “guardiamacchine”, sebbene già sanzionati per la stessa violazione con provvedimento definitivo:

C. g., classe 1956 - viale Del Fante; B.g. , classe 1956 - piazza Unità D’Italia; S.a., classe 1980 - piazza G. Paolo II; N.a., classe 1959 - via Delle Croci; O.j,d., classe 1966 - viale Campania.

Ed ancora i Carabinieri hanno segnalato C.g. e S.a. per “inosservanza del divieto di accesso alle aree urbane” poiché, sebbene sottoposti al Daspo Urbano, sono stati sorpresi in una delle vie indicate nel provvedimento.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!