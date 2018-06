proteste

Palermo, Coldiretti in piazza per l'agricoltura che non riparte *VIDEO*

Finanziamenti fermi al palo, giovani in attesa di certezze e scarsa progettualità: Coldiretti Sicilia chiede risposte per agricoltori e allevatori dell'Isola

Si sono dati appuntamento questa mattina davanti al teatro Politeama, a Palermo, i tanti manifestanti Coldiretti che si sono uniti in un corteo contro i ritardi dei finanziamenti, i mancati avviamenti delle aziende dei giovani e altre criticità dell'agricoltura siciliana.

Con le proteste di oggi, ed esponendo per l'occasione anche alcuni prodotti dell'agricoltura e degli allevamenti dell'Isola, Coldiretti vuole dimostrare il contrasto tra la bontà del lavoro svolto da agricoltori e allevatori e la situazione economico-finanziaria di un settore a rilento e a tratti dimenticato. “Tra i motivi della protesta - spiega ad Adnkronos il presidente di Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri - spicca la situazione di blocco causata dalla burocrazia che impedisce ai giovani di insediarsi. Migliaia di domande presentate sono ferme negli uffici e non si intravede ancora la fine dell’iter". Si tratta di 100 milioni di euro fermi al palo dal 2016.

Giovani senza certezze ma non solo: all'orizzonte nessuna data per la liquidazione delle pratiche del 2015 per tutti gli imprenditori che hanno deciso di convertire la propria azienda alla produzione del biologico - ad oggi solo il 50% è stato pagato, e per la sola annualità 2015; poche certezze anche in campo progettuale, come per l’Ocm vino: "Nonostante l’incontro in assessorato - dice Ferreri - in cui tutte le parti, unanimemente, hanno indicato le azioni da mettere in campo, ci si è ritrovati con un bando che non risponde alle esigenze del territorio”.





