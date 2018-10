ispezione collettore

Palermo, Collettore costruito e mai usato, possibile soluzione per gli allagamenti di Mondello

Concluse le ispezioni del collettore sotterraneo nord-occidentale di Palermo, del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, da parte del Comune di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2018 - 10:31:00 Letto 367 volte

Si sono per il momento concluse le ispezioni del collettore sotterraneo nord-occidentale di Palermo, richieste alla Stazione Palermo-Madonie del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano da parte del Comune di Palermo - ufficio di Protezione Civile.

Le ispezioni hanno consentito a tecnici del Comune di Palermo di verificare le condizioni del collettore nord-occidentale al fine di ipotizzarne l'utilizzo quale contrasto ai frequenti allagamenti del settore nord della città di Palermo, durante intensi fenomeni meteorici. Il collettore, la cui costruzione ha avuto inizio circa 30 anni addietro, si sviluppa al di sotto del viale Venere, via dell'Olimpo, via Rosario Nicoletti e via Sferracavallo.

Il manufatto sotterraneo, rimasto incompleto, avrebbe dovuto raccogliete le acque piovane dell'area nord occidentale di Palermo per condurle nel tratto di mare tra Sferracavallo ed Isola delle Femmine; scarico di acque dolci ritenuto incompatibile con la presenza di un'area marina protetta.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano hanno reso possibile la discesa in sicurezza dei tecnici comunali nel collettore sotterraneo attraverso tre pozzi di ispezione, anche di notevole profondita. Il collettore è stato ispezionato e documentato al fine di pianificarne il suo prossimo impiego.

Fonte: Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!