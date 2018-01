rapina

Violenta rapina questa mattina a Palermo...

Violenta rapina questa mattina a Palermo. Coltello puntato in volto in pieno giorno al titolare del bar Accardi di via Mariano Stabile. La vittima, poco dopo le 11, ha lasciato il suo bar per andare a depositare l'incasso. In un borsello aveva 7.200 euro.

Due uomini lo hanno bloccato in via Crisafulli e uno di loro lo ha minacciato col coltello. I due ladri gli hanno portato via non solo l'incasso ma anche la sua auto. Il negoziante ha lanciato l'allarme alla polizia.

Le indagini sono in mano alla squadra mobile che valuterà se sequestrare le immagini di videosorveglianza della zona.

