Palermo, con il ministro Boschi si parla di imprenditoria giovanile

"Un caffè con Maria Elena" è il titolo dell’incontro previsto questo pomeriggio nella sede sede dell'associazione “Quarto Tempo”, in via Bara all'Olivella n. 67

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2018 - 10:48:09 Letto 367 volte

In questa fase pre elettorale, all’insegna della concitazione e degli slogan gridati per fare presa sull’opinione pubblica, quello in programma alle 16.30 di oggi (nella sede dell'associazione “Quarto Tempo”, in via Bara all'Olivella n. 67) con Maria Elena Boschi, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità, è un confronto talmente sereno da intitolarsi "Un caffè con Maria Elena"; il tema trattato riguarderà l’imprenditorialità giovanile e le opportunità ad esso riconosciute, dalle leggi già approvate dai governi Renzi-Gentiloni sino alle azioni programmatiche che il Partito Democratico intende mettere in atto nella prossima legislatura. A dialogare con il ministro Boschi sarà sarà Milena Gentile - presidente dell’associazione “Emily Palermo” e candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio 1-02 Palermo-Libertà – alla presenza di Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, Alessandro Valenziano, presidente dell'associazione di promozione culturale e sportiva “Quarto Tempo-Spazio Idee”, e Giovanni Tarantino, presidente di ASUD - Associazione Sindacale Unità Democratica.

“Dopo anni di disattenzione per le difficoltà del Sud – afferma Milena Gentile - i governi Renzi-Gentiloni hanno promosso azioni importanti per i giovani sia con incentivi fiscali alle imprese per nuove assunzioni sia per agevolare l'imprenditoria giovanile con la legge "Resto al Sud" che consiste nella concessione di 40mila € (di cui il 35% a fondo perduto e la restante parte con mutuo a tasso 0) a giovani fino a 35 anni per dare avvio ad attività imprenditoriali al Sud. Per quanto riguarda le Pari Opportunità, mai nessun governo aveva dato direttive così chiare sulla promozione della rappresentanza politica delle donne. Proprio Emily Palermo, poi, si è ispirata per la proposta di disegno di legge, chiamata "Premialità di genere", che declina la premialità alle liste che fanno eleggere almeno il 40% di donne in termini di seggi, decisamente più appetibili per i partiti"

