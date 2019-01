Palermo, con l'auto sfondano le vetrina. Maxi colpo alla profumeria Cocoon

rapina

Una Lancia Y10 utilizzata come ariete per mandare in frantumi la vetrina della profumeria Cocoon di viale Strasburgo.

Pubblicata il: 02/01/2019

La notte di Capodanno, un gruppo di ladri si è dato un gran da fare per rubare profumi e creme, l'impatto dell'auto sulla vetrina è stato coperto dai botti di fine anno.

I malviventi hanno lavorato indisturbati, portando via merce per migliaia di euro.

L'allarme è scattato al mattino, gli investigatori della polizia scientifica hanno fatto un sopralluogo, rilevando alcune tracce che si spera possano essere utili per individuare i responsabili del colpo. Altre indicazioni sono arrivate dalle telecamere di sorveglianza.

