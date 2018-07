ponte corleone

Palermo: conclusi i lavori di consolidamento riapre il ponte Corleone

Terminati i lavori di consolidamento, il ponte Corleone è stato riaperto alla circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia.

Terminati i lavori di consolidamento, il ponte Corleone è stato riaperto alla circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia. Gli interventi sono stati ultimati con tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista poiché, dato il caos al traffico, determinato dalla chiusura del cavalcavia, è stato deciso di programmare per gli operai turnazioni anche in orari notturni.

Il cantiere infatti ha provocato notevoli disagi che hanno avuto ripercussioni a raggiera in quasi tutta la città. Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Manutenzioni, Emilio Arcuri, hanno espresso compiacimento per la conclusione dei lavori sulla sede stradale del ponte e apprezzamento per i tecnici comunali che hanno eseguito l’intervento.

