beni confiscati

Palermo, confisca da oltre 40 milioni di euro alle signore del gas Brancato

Sono stati confiscati beni per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro agli eredi di Ezio Brancato, ex funzionario della Regione Siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2018 - 09:32:25 Letto 359 volte

Sono stati confiscati beni per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro agli eredi di Ezio Brancato, ex funzionario della Regione Siciliana. Si tratta di sei aziende commerciali con sede in Italia e Spagna; cinque quote societarie detenute da società italiane; cinquantanove immobili tra Palermo, Costa Smeralda e Barcellona; quattro autovetture; un motoveicolo; 118 rapporti finanziari detenuti in Italia, Spagna e Principato di Andorra; crediti vantati nei confronti di persone giuridiche e persone fisiche; denaro contante.

Sono stati trovati nei caveau delle banche pirenaiche, intestati a terze persone e società di comodo, rapporti bancari e cassette di sicurezza che contenevano decine di preziosi monili e migliaia di euro in contanti.

Il decreto di confisca è stato disposto nei confronti di Maria D'Anna, di 72 anni e delle figlie Monia Brancato, di 45 anni e Antonella Brancato, di 36 anni, rispettivamente, vedova e figlie di Ezio Ruggero Maria Brancato, morto nel 2000, che aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in alcune imprese palermitane, coinvolte, a partire dagli anni ’80, nel complesso processo politico imprenditoriale che ha portato alla realizzazione della rete di metanizzazione in Sicilia, nonché ai profitti derivanti dalla loro gestione e successiva vendita, avvenuta nel gennaio 2004, a favore della multinazionale spagnola “Gas Natural”, per un valore di oltre 115 milioni di euro, di cui oltre 46 milioni rappresentavano il profitto della cessione delle quote pagato alla moglie e alle figlie.

Fonte: Guardia di Finanza

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!