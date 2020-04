sanificazione

Palermo, continuano le attività di sanificazione in città

Le attività di sanificazione vengono garantite da RAP sia in turno antimeridiano che in turno notturno.

L’ Amministrazione comunale di Palermo e l’Azienda di Igiene Ambientale della RAP in relazione alle attività di sanificazione intraprese su suolo pubblico come strumento di contrasto alla diffusione del virus Covid -19, comunicano che tali attività iniziate lo scorso 11 marzo proseguono giornalmente e abbracciano a ruota tutti i 25 Quartieri della città di Palermo. Gli interventi programmati possono subire delle variazioni o possono essere annullati per cause di forza maggiore, avversità meteorologiche o blocco dei mezzi ma saranno successivamente riprogrammati.

Le attività di sanificazione vengono garantite da RAP sia in turno antimeridiano che in turno notturno mettendo in campo 4 lavastrade, di cui una del COIME, e due Pick -up.

Oltre il servizio di lavaggio stradale a pressione con autobotte, in attività sul territorio anche le spazzatrici che garantiscono il servizio di spazzamento meccanizzato. Continua, invece, a restare parzialmente sospeso il servizio di spazzamento manuale perché il personale è adibito ad altri servizi prioritari.

Le aree maggiormente attenzionate dagli interventi di sanificazione sono i presidi Ospedalieri, le farmacie, gli alimentari, le aree prospicienti le stazioni ferroviarie e metropolitane e dove insistono postazioni di cassonetti.

Nei successivi due allegati è possibile visionare le zone oggetto di intervento straordinario nelle ultime due settimane (dal 23 marzo al 4 aprile ’20), con gli assi viari e le strade più frequentate da dove si può rilevare un primo intervento di sanificazione su tutti i quartieri della città.

Stasera si interverrà nei Quartieri di Passo di Rigano – Uditore e Borgonuovo.

