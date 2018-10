controlli stradali

Palermo, contrasto alle stragi del sabato sera: scattano denunce e sequestri

Durante lo scorso week end, i Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo sono stati impegnati in una serie di controlli tesi al contrasto delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

La zona interessata è quella compresa fra lo stadio Renzo Barbera, via A. De Gasperi e viale Strasburgo, dove i Carabinieri della Stazione Resuttana Colli, al termine delle verifiche hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza R.d. classe 1982 e B.s. classe 1979.

Sempre i militari di Resuttana Colli hanno contravvenzionato e ritirato le patenti a Z.s. classe 1973, B.w. classe 98 e S.f. classe 98, tutti responsabili di guida in stato di ebbrezza.

Infine il personale dell’Arma ha segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, quali assuntori di sostanze stupefacenti F.c. classe 1985 e L.s. classe 1997 trovati in possesso di modiche quantità di hashish sottoposte a sequestro.

Fonte: Carabinieri

