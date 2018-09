controlli a Ballarò

Palermo, controlli a Ballarò, sequestrato centro scommesse

Centro scommesse, all'insegna di un noto marchio straniero, gestito abusivamente da un palermitano di 36 anni, sito in via Porta di Castro

Agenti della Poliza di Stato, in forza al Commissariato di P.S. Oreto-Stazione, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno effettuato dei servizi tesi a verificare l’eventuale sussitenza di irregolarità in materia di giochi e scommesse in diversi locali del quartiere di Ballarò.

Nel corso dei servizi, il gestore di un centro scommesse, all’insegna di un noto marchio straniero, gestito abusivamente da un palermitano di 36 anni, sito in via Porta di Castro, è stato denunciato in stato di libertà e segnalato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di giuoco e scommesse, il locale è stato posto sotto sequestro preventivo insieme a tutta la strumentazione e le apprecchiature utilizzate per l’illecita attività. .

I controlli hanno permesso di accertare la completa illegalità dell’attività svolta in quanto effettuata tramita una piattaforma straniera, non riconosciuta dai Monopoli di Stato.

Al gestore, il personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato provvederà a contestare sanzioni che variano dai 20.000,00 fino ai 50.000,00.

In una rivendita di tabacchi sita in piazza Ballarò sono state, invece, riscontrate diverse irregolarita quali: il mancato funzionamento del dispositivo di lettura elettronica del codice fiscale del distributore automatico di sigarette; la presenza di ulteriore ingresso alla vendita non autorizzato; la mancanza, all’esterno del locale, dell’insegna identificativa della ricevitoria lotto; la mancata esposizione della concessione lotto e la mancata conoscenza del tariffario di vendita dei generi di monopolio.

Fonte: Polizia di Stato

