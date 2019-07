Controlli amministrativi

Palermo, controlli a due lidi: sanzioni per 10mila euro

Controlli amministrativi nelle zone balneari e ad alta concentrazione di persone in provincia. Elevate sanzioni amministrative per circa diecimila euro ad esercenti irregolari.

La Questura di Palermo ha coordinato un incisivo servizio interforze volto al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale lungo i litorali di Isola delle Femmine e Capaci, luoghi che nella stagione estiva sono caratterizzati da un’alta concentrazione di persone nei locali e nei lidi balneari che insistono su quei territori.

A dirigere il dispositivo personale del Commissariato di P.S. Mondello che, in collaborazione con militari della Guardia di Finanza –Tenenza di Carini e con personale della Polizia Municipale di Capaci, dell’ASP di Palermo e della SIAE, ha sottoposto ad accertamenti di natura amministrativa alcuni stabilimenti balneari di Isola delle Femmine e di Capaci.

All’esito dei controlli, in un lido di Isola delle Femmine presso il quale venivano somministrati alimenti e bevande, sono state accertate carenze igienico-sanitarie. Al titolare è stato contestato anche il mancato pagamento dei diritti SIAE relativi alla presenza di musica dal vivo ed è stata, inoltre, riscontrata all’interno dell’esercizio la presenza di lavoratori non in regola.

Analoghe violazioni amministrative ( carenze igienico-sanitarie, mancato pagamento diritti SIAE) sono state accertate in un lido di Capaci; anche qui vi era, inoltre, presenza di lavoratori non in regola.

Complessivamente sono state elevate ai titolari dei due stabilimenti sanzioni per un totale di 10.330 euro e sono in corso ulteriori verifiche di natura fiscale e tributaria in ordine alle violazioni riscontrate nei due esercizi.

A far da cornice di sicurezza alle attività, diversi posti di controllo lungo il perimetro e lungo le principali vie di accesso alle zone interessate, da parte dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, durante i quali sono state sottoposte a controllo circa 70 persone e più di 30 veicoli.

