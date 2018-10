controlli e sanzioni

Palermo, Controlli a tappeto a Sferracavallo: sanzioni oltre 16mila euro

Controlli a tappeto in alcuni esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande ricadenti nella zona di Sferracavallo.

Pubblicata il: 16/10/2018

Con il coordinamento della Questura di Palermo e la direzione dei servizi affidata al Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, agenti del Reparto Prevenzione Crimine e personale della Polizia Municipale hanno controllato alcuni esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande ricadenti nella zona di Sferracavallo.

Nel corso dei controlli sono stati sanzionati i titolari di due ristoranti di via Torretta per inosservanza delle regole sulle imposte pubblicitarie; uno di essi anche per l’inosservanza delle regole sulla tracciabilità e sull’etichettatura di prodotti ittici, con il contestuale sequestro a suo carico di kg.2 di pescato. Il totale delle sanzioni irrogate ai due esercizi ammonta a circa 6.500,00 euro.

Nello stesso contesto gli Agenti del Commissariato di P.S. San Lorenzo, con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato stringenti servizi di controllo del territorio nella stessa zona, con la predisposizione di numerosi posti di controllo lungo le principali arterie urbane del quartiere San Lorenzo, con particolare riferimento alle aree statisticamente più sensibili ed esposte al fenomeno criminale.

Nel corso dell’attività sono state identificate oltre 110 persone, controllati circa 70 veicoli ed elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale di oltre 10.000 euro. Al contempo, sono stati predisposti specifici controlli a soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale e/o cautelari.

