Palermo, controlli alla Vucciria, sequestrato un pub: sanzioni oltre 20mila euro

Serrati controlli della Polizia di Stato alla Vucciria: riscontrate irregolarità amministrative ed illeciti penali, elevate sanzioni per un valore superiore ai ventimila euro e sequestrato un pub.

02/03/2019

L’impegno della Polizia di Stato sul fronte del contrasto alla deriva della movida cittadina, specialmente nei locali ormai divenuti “roccaforti” del divertimento serale giovanile, è sempre più tangibile: la scorsa notte personale della Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. Centro, unitamente a personale della Polizia Muncipale, ha effettuato numerosi controlli ad esercizi pubblici nella zona della Vucciria, frequentata da numerosi giovani, effettuando accesso ispettivo a tre esercizi pubblici, specificamente pub: all’esito dei controlli sono stati elevati 19 verbali di contestazione di illecito amministrativo per un valore complessivo di 20.700 euro; identificate decine di persone, deferita all’Autorità Giudiziaria una persona per il reato di occupazione di suolo pubblico; è stato sequestrato, inoltre, un locale adibito a somministrazione di bevande ed alimenti e accertata la diffusione di musica attraverso apparecchiature elettroacustiche senza la prescritta autorizzazione comunale.

Nello specifico: al titolare di un pub di via Chiavettieri sono stati contestati illeciti amministrativi per violazione delle normative nazionali e comunali, nello specifico occupazione di suolo pubblico in assenza di concessioni al fine di trarne profitto con l’attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante il posizionamento di tavoli, sedie, divanetti, vasi portapiante, ombrelloni, gazebo e transenne, arrecando pregiudizio alla circolazione pedonale e stradale (per tale violazione veniva intimato il ripristino dello stato dei luoghi); mancanza della Scia Sanitaria per la somministrazxione di alimenti e bevande, per l’ampliamento dell’attività di somministrazione all’esterno nell’area antistante il proprio locale; omissione di predisposizione delle procedure di autocontrollo, basate sul sistema Haccp, mancanza dell’attestato di alimentarista del gestore che, all’atto del controllo, era preposto alla somministrazione di alimenti e bevande ed alla mescita di bevande alcoliche e superalcoliche, mancata esposizione del cartello di effettiva apertura e chiusura dell’esercizio, omessa esposizione al pubblico del listino prezzi, mancanza dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora difformi a quanto prescritto nella relazione fonometrica e svolgimento all’interno del locale di un’ attività musicale con dette aparecchiature (per tale violazione le apparecchiature venivano sottoposte a sequestro amministrativo per cinque giorni). Il titolare del locale è stato, altresì, deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di occupazione di suolo pubblico.

Al titolare di un pub ubicato in piazza Garraffello dove era in corso un’attività di mescita e diffusione di musica a mezzo di impianto elettroacustico, sono stati contestati illeciti amministrativi per mancanza di autorizzazione / Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e per la mancata presentazione di Scia sanitaria. Per tale violazione l’esercizio è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Si è sottoposto a controllo, infine, un pub in piazza Caracciolo dove sono stati contestati illeciti amministrativi per carenze igienico sanitarie, per mancanza di rispetto dei requisiti generali di igiene ed in particolare in tutte le strutture destinate agli alimenti ed alla conservazione di prodotti alimentari. Inoltre, nei banconi frigo è stata registrata promiscuità di prodotti alimentari con prodotti non alimentari ed accertata anche l’omissione di predisposizione di procedure di autocontrollo basate sul sistema Haccp. Infine, il titolare era privo del prescritto attestato di alimentarista e si è accertata anche nel locale la mancanza dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico e la mancanza del cartello recante orario di effettiva apertura e chiusura dell’esercizio e quello dell’ esposizione del listino prezzi.

Fonte: Polizia di Stato

