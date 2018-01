palermo

Palermo, controlli dei carabinieri in Centro, un arresto e diverse denunce

PALERMO. I Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio, in particolare nelle zone centrali della città...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2018 - 14:05:01 Letto 431 volte

PALERMO. I Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio, in particolare nelle zone centrali della città.

Concentrando gli sforzi nei pressi degli uffici pubblici, i militari dell’Arma hanno denunciato un parcheggiatore abusivo, sottoposto alla misura del Daspo per sei mesi, trovato nuovamente in via Generale di Maria, strada ricompresa nel provvedimento e vietata “all’attività illecita”. Dovrà rispondere di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Altri 4 parcheggiatori sono stati sanzionati, due italiani e due cittadini del Bangladesh, perché trovati nei pressi di edifici pubblici.

Sono tre invece i giovani segnalati quali consumatori di droghe perché, nei pressi dei locali della movida, sono stati trovati con piccole quantità di hashish.

Nella rete dei controlli è finito anche Verrigno Alessandro, sul quale pendeva un ordine di arresto, per un furto commesso a Palermo nel 2013. Rintracciato dai militari, dovrà scontare 7 mesi di carcere al Pagliarelli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!