Palermo, controlli dei carabinieri nei centri estetici: 7 denunce e sanzioni per oltre 70.000 euro

Una serie di controlli ad estetisti e parrucchieri per signora sono stati effettuati nei giorni scorsi nella provincia di Palermo.

7 le ditte ispezionate dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Palermo su impulso del direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo, tutte risultate irregolari.

8 i lavoratori sottoposti a controllo, di cui 1 totalmente in nero ed altri 5 irregolari con contratti “part-time”.

7 datori di lavoro sono stati denunciati per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare non avevano elaborato il documento valutazione rischi, nominato il medico competente, sottoposto i dipendenti a visita medica e nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le sanzioni amministrative ammontano a 70.000,00 euro complessivamente.

