Palermo, controlli della Polizia allo Zen: rinvenuti stupefacenti, armi e motocicli

La Polizia di Stato, nel corso delle ultime ore, č massicciamente intervenuta nel quartiere ''Zen'', dove ha effettuato controlli e perquisizioni.

La Polizia di Stato, nel corso delle ultime ore, è massicciamente intervenuta nel quartiere “Zen”, dove ha effettuato controlli e perquisizioni. Il presidio di un territorio, tradizionalmente ostico, è stato assicurato, in questa circostanza, dai poliziotti del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile di Palermo. Sono state effettuate perquisizioni domiciliari nei padiglioni del popolare quartiere e posti di controllo nelle principali arterie della zona. A conclusione dell’attività, si è registrato un arresto ed il rinvenimento e sequestro di stupefacente, nonché di una pistola e di un motociclo rubati.

Nel dettaglio, in via Costante Girardengo, nella camera da letto dell’appartamento di Faja Giuseppe, un 22enne con numerosi precedenti di polizia, sono stati rinvenuti 97 involucri di marijuana, pari a circa 100 grammi, 44 involucri di cocaina, pari a circa 12 grammi, nonché una pistola semiautomatica “Beretta 7,65” con caricatore completo di 8 cartucce, risultata rubata qualche mese orsono.

Faja è stato tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per detenzione abusiva di armi, mentre i poliziotti che hanno continuato a battere palmo a palmo il territorio, all’interno di un terreno abbandonato nei pressi di via Pensabene, hanno rinvenuto un motociclo Kawasaki 250 risultato rubato lo scorso febbraio, che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

A “cornice” dei servizi sono state identificate circa 40 persone e controllati più di 20 veicoli. Numerose anche le contestazioni al Codice della Strada elevate.

