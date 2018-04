Sequestro Centri scommesse

Palermo, Controlli nei centri scommesse: scattano denunce e sequestri

Pubblicata il: 02/04/2018

Il primo controllo in ordine temporale, è stato effettuato dai militari della Stazione di Palermo Uditore, che supportati da quelli di San Filippo Neri e Falde, hanno scoperto che in un internet point in zona Uditore, il titolare L.B.r. palermitano classe 1970, raccoglieva scommesse senza avere la prevista licenza. L’attrezzatura è stata sequestrata ed il titolare deferito in stato di libertà ai sensi dell’art.4 L.401/89 (esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa).

Nel secondo caso, gli uomini delle Stazioni Carabinieri di Falde ed Uditore, hanno deferito in stato di libertà, F.l. palermitano classe 1974 ai sensi dell’art.4 L.401/89 e per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti. La sala giochi zona via Pitré, era gestita senza autorizzazione ed in maniera illegale, raccogliendo puntate su bookmaker proibito. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Sono state contestate inoltre violazioni amministrative per: assenza di materiale informativo sul rischio di dipendenza dai giochi con vincita in denaro (€ 50.000), raccolta scommesse per eventi non compresi nel palinsesto (€ 16.666) e altri illeciti di settore, in fase di calcolo e verifica.

A Terrasini i Carabinieri della locale Stazione a seguito dell’accesso presso un esercizio commerciale in via Vittorio Emanuele, hanno deferito in stato di libertà C.v. palermitana classe 1985, in qualità di titolare e A.n. palermitano classe 1956, quale dipendente, perché svolgevano attività di raccolta scommesse all’interno dell’esercizio commerciale, eseguite attraverso siti europei non autorizzati, in totale assenza di autorizzazioni (art.4 L.401/89 e 88 TULPS) con il sequestro dei locali e dei macchinari.

Infine a Ficarazzi, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà S.s. nato negli U.S.A., classe 19 72, titolare di un centro scommesse piazza Sant’Atanasio per: esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa in assenza dell’autorizzazione (art.4 L.401/89 e 88 TULPS), ai sensi dell’art. 7 comma 8° d. l. 158/2012 (accesso a minori in sale dedicate alla raccolta di scommesse). art. 1 comma 644 lett. H L. 190/2104 (raccolta scommesse non inserite nel palinsesto). Contestate violazioni amministrative da: € 6.666,67 per presenza di minori all’interno di sala dedicata alla raccolta di scommesse su eventi sportivi, ippici e non sportivi e € 16.666 per raccolta scommesse per eventi non compresi nel palinsesto. Anche in questo caso, il locale e le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro.

Fonte: Carabinieri

