Palermo, Controlli su ristoranti e alberghi, sanzioni per oltre 9.500 euro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2018 - 18:44:54 Letto 418 volte

Tre ristoranti, ubicati rispettivamente in via dell'Orologio ed in piazza Marina ed un hotel in piazzale Ungheria, sono stati oggetto di accertamenti da parte del Caep – il nucleo controllo attività produttive della Polizia Municipale.



Gli interventi, effettuati a tutela della salute pubblica e per il contrasto all’abusivismo commerciale, rientrano nell’ambito della pianificazione del controllo del territorio, programmati dal Comandante Gabriele Marchese.



Agli esiti degli accertamenti tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per l’occupazione abusiva di 192 metri quadrati di suolo pubblico.



In via dell’Orologio è stato sequestrato un ristorante privo di autorizzazione amministrativa e sanitaria.

Il gestore, M.A. una donna di 36 anni, è stata denunciata all’autorità giudiziaria perché occupava abusivamente 60 metri quadrati di suolo pubblico con tavolini e sedie e sono state elevate sanzioni per un totale di 6.169 euro per la mancata segnalazione di inizio attività ed autorizzazioni sanitarie.



A piazza Marina i rispettivi titolari di due ristoranti contigui, A.B. di 75 anni e G.S. di 45 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria perché occupavano il suolo pubblico abusivamente. Entrambi sono stati sanzionati per la mancanza di dichiarazione inizio attività sanitaria per la somministrazione all’esterno dei locali per un importo pari a 1.169 euro ciascuno.



In piazzale Ungheria, infine, è stato sequestrato un hotel perché abusivo: oltre alla sanzione di 1.032 euro, anche in questo caso il titolare non aveva comunicato allo sportello attività produttiva del Comune, la comunicazione di inizio attività.



