Palermo, coperta elettrica e materasso a fuoco

In un appartamento al quinto piano hanno preso fuoco una coperta elettrica e un materasso.

29/01/2019

Paura nelle prime ore della mattina in via Mariano Campo al civico 8 nel quartiere Sperone di Palermo. In un appartamento al quinto piano hanno preso fuoco una coperta elettrica e un materasso. Gli abitanti del palazzo hanno allertato il 115.

Sul posto diverse quadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo che sono entrate nell'abitazione hanno preso il materasso avvolto dalle fiamme e lo hanno lanciato giù dal balcone mentre la stanza si era riempita completamente di fumo. I due coniugi sono stati trasportati a bordo di due ambulanze nell'ospedale più vicino.

